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Yerel Alkol komasına girince çevreye rahatsızlık verdi
Yerel

Alkol komasına girince çevreye rahatsızlık verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 10:23:00 -
Alkol komasına girince çevreye rahatsızlık verdi

Bolu’da gece saatlerinde alkol komasına giren kimliği belirsiz şahıs, bir apartmanın önünde kaldırıma yattı ve bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olay, gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cadde üzerinde alkol komasına girdi. Alkolün etkisiyle ayakta duramaz hale gelen şahıs, kendisini kaldırıma bıraktı. Uzun süre hareketsiz şekilde kaldırımda yatan ve bağırarak çevreye rahatsızlık veren şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Alkollü şahıs yardım edilmesini kabul etmedi.

Kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatmaya devam eden şahıs, daha sonra gözden kayboldu.

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