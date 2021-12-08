Alkol komasına giren liseliyle polisler arasında ilginç diyalog

Karabük'te alkol komasına giren 17 yaşındaki lise öğrencisi genç, kendisini taşıyan ekiplere "Yoruluyorsunuz, bir de taşıyorsunuz. Özür dilerim" diye sayıkladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Karabük-Safranbolu karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Y.E.Y. (17) isimli genç, arkadaşları olan C.Y. (18) ve M.Ç. (19) ile birlikte anayoldan 500 metre aşağıda bulunan dere yatağında alkol almaya başladı.

Arkadaşları ekipleri çağırdı

Bir süre sonra alkol komasına giren 17 yaşındaki genci kaldıramayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 dakikalık yürüyüşün ardından dere yatağına inerek alkollü gence ulaştı. Sedyeye alınan genci ekipler metrelerce yürüyerek taşıdı. Ekiplerden defalarca özür dileyen genç, “Yoruluyorsunuz, bir de taşıyorsunuz. Özür dilerim” diye sayıkladı. Ambulansa taşınan Y.E.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.