Alkol duvarını aştı, park halindeki araçları biçti! Sürücüye rekor ceza yağdı!

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki iki araca çarpan alkollü sürücüye 50 bin lira ceza kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Ömer Paşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 14 BH 841 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde caddede park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira ceza uygulanırken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.