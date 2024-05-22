Alkol bataklığını CHP besliyor

Buğra Kardan İstanbul

Dinimize göre haram olan, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden alkol, yuvaları dağıtıyor. Giderek artan içki tüketimi aile facialarına yol açıyor. Bu durumu görmezden gelen CHP’li belediyeler de gençleri bira, rakı, şarap ve viski bağımlısı yapmak için yarışıyor. Kafaları uyuşturmaya dönük yarışı durdurmak için hummalı çalışma yürütülüyor. Nitekim akit, 29 Nisan’da “CHP’li Belediyeler Ayyaşların Emrinde” manşetiyle çıktı. CHP’li belediyelerin sosyal tesisleri meyhaneye çevirmesini konu alan manşet büyük beğeni topladı. akit’in toplumu alkol bağımlısı hâline getirmeye yönelen Ekrem İmamoğlu ve avanelerine karşı yürüttüğü savaş takdirle karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından olaya parmak bastı: “31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Bunu kaygı verici buluyorum. Belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmak olmalı.”

Toplum ayağa kalktı

Bunun ardında ise sosyal medyada alkol karşıtı kampanya başladı. X’te başlatılan “Alkol Yasaklansın” hashtagli kampanyada içkinin şiddet olaylarına, cinayetlere, tecavüzlere, kazalara neden olduğuna işaret edildi, binlerce yorum yazıldı. Belediyelere “sosyal tesisleri meyhanelere dönüştürmeyin” denildi. Büyükçekmece, Kadıköy ve Çankaya’da CHP’li belediyelere ait mekânlarda alkol servisinin devam etmesi tepki toplamıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için bar açması, İBB’nin Haliç Kongre Merkezi’nin içkili davet vermesi infial uyandırmıştı. Denizli Büyükşehir Belediye’sine ait kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına karar verilmesi ise sabrı taşırmıştı. Hukukçular, CHP’li belediyelerin gençleri alkole teşvik ederek anayasayı çiğnediklerini belirtirken; sosyologlar ise “Aile için tehdit olan içki kamusal alandan çıkarılmalıdır” dediler.

Anayasaya aykırı

Konuya ilişkin akit’e konuşan avukat Hadi Dündar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kamu kurumları içki servis edemez. Belediyeler de kamu kurumları olup gençleri alkole teşvik edemez. Anayasamızın hükümleri açıktır. Belediyeler dahil çocukları ve gençleri içkiye karşı korumakla yükümlüdür. Belediyeler içki reklamı yapamaz, gençlerin alkollü ürünlere erişmelerini kolay kılamaz. Yine bir belediye mekânlarında içki içenler ve içmeyenler için ayrı alanlar açmakla mükelleftir. Bü ülkenin yüzde 90’ı Müslüman’dır. Hâl böyle iken belediyelerin restoranlarında içki servis etmeleri topluma saygısızlıktır.”

Ortada açık bir suç var

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları söyledi: “Anayasa’mızın 56’ncı ve 59’uncu maddesinde devletin her bireyin beden, ruh sıhhatini temin etmekle görevli olduğu hükmü bulunuyor. Alkolün beden, ruh için zararları belli. Anayasa’mızın 58’inci maddesinde de devletin gençleri alkole karşı korumakla yükümlü olduğu ifade ediliyor. Belediyeler alkol tüketimini teşvik etmek yerine sınırlayacak tedbirler almalı. TCK’nın 194’üncü maddesinde ise çocuklara tehlikeli maddeler kullandıranın 6 aydan 1 yıla kadar hapsi öngörülüyor. Sormak gerek CHP’li belediyelerin davetlerine gelenlerin kimlikleri tek tek kontrol ediliyor mu? Her gelenin 18’ini doldurup doldurmadığına, içki içip içmediğine bakılıyor mu? Demek ki anayasamız açık ihlal ediliyor, bu suçtur.”

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Alkolü modernleşme sanıyor

Sosyolog İsmail Öz ise şu yorumlarda bulundu: “CHP’li yerel yöneticileri anlamakta güçlük çekiyoruz. Neyi protesto ediyorlar? Protest anlayışlarının temellerinde neler var? Ne hazindir ki CHP’li yerel yöneticiler modernleşmeyi içkide görüyorlar. Modernleşme içkiyle, heykelle olmadığını anlamıyorlar. Modernleşmenin teknikle, ilimle, kültürle olduğunu bilmiyorlar. Yazık. Öyle anlaşılıyor ki CHP’li yerel yöneticiler hatada devam ediyorlar. Burada önlem almak da devlete ve topluma kalıyor Dünyada görülen hakikat CHP’li yerel yöneticilerce görülememektedir. Çocuklara içki satılmasının önlendiği net. Buna rağmen CHP’li belediyeler tarafından alkol tüketimini arttırma girişimlerinde bulunulması tuhaf. Bu belediyeler kültürel tahribata da neden oluyor. Tarihi, kadim mekânlarda bize ait olmayan marşlar duyuluyor. Yazık. Seçimler arefesinde cami turuna çıkanlar, seccade dağıtanlar şu anda dini ve kültürel kodlarımızla uyuşmayan hamleler yapıyorlar. Uyanık olmalıyız!”