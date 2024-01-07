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Gündem Alkol alıp yasağı delerek denize girdi! Öldü
Gündem

Alkol alıp yasağı delerek denize girdi! Öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-07 23:16:00 -
Alkol alıp yasağı delerek denize girdi! Öldü

Alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize giren yabancı uyruklu adam kurtarılamadı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren yabancı uyruklu adam, bir anda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzun süre sonra bulunan şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Keykubat Plajında meydana geldi.

Alkolün etkisiyle yasağı deldi!

Edinilen bilgiye göre; tatil için arkadaşları ile Alanya’ya gelen yabancı uyruklu bir kişi, alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan şahıs, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan yaşananları merak eden çok sayıda vatandaş o anları meraklı gözler izledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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