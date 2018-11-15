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Alkol aldı, kendisini vurdu, direksiyonun başına geçti! 400 metre sonra...

Konya’da, gece saatlerinde alkol alan kişi, boş arazide kendi göğsüne ateş etti, sonra direksiyonun başına geçti. Arabayla yaklaşık 400 metre giden şahıs, bir süre sonra bayıldı. Olay yerine gelen polis soruşturma başlatırken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:24
Alkol aldı, kendisini vurdu, direksiyonun başına geçti! 400 metre sonra...

Olay, akşam saatlerinde merkez Konya Selçuklu ilçesi Konya Afyonkarahisar Karayolu Dokuz mevkisi yakınlarında bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalıma giren 20 yaşındaki Ali K, akşam saatlerinde 42 DPH 62 plakalı otomobil ile Dokuz mevkisine giderek alkol almaya başladı.

Ali K, yanında bulunan tabanca ile otomobilden inerek elindeki silahı göğsüne dayayarak ateş etti. Olay sonrası otomobile tekrar binen Ali K, yaklaşık 400 metre ilerledikten sonra araç içerisinde bayıldı.

Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Ali K’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, yaralı genç ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali K’nin yaralı olarak bulunduğu otomobil içerisinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç içerisinden delil topladı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:24
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  2. alkol
  3. Konya
  4. ateş

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