Aliyev'den tokat gibi sözler! "Kaderleri sponsorların elinde"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, bazı ülkelerin devlet başkanlarını ağırladı. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) kapsamında düzenlenen zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın durumuna değindi.

Aliyev, bazı ülkelerin uyguladığı siyasetin halklarının iradesine dayanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dünyada başarısız, aynı anda iki ya da daha fazla sandalyede oturmak, birkaç efendiye hizmet etmek isteyen, kendisini büyük devletlerin çatışma arenasına dönüştüren devletler de az değil.

Bunlardan biri Azerbaycan'ın komşusu Ermenistan'dır. Bu gibi ülkelere de gerçek anlamda bağımsız ülke denilemez.

"Bu gibi ülkelerin siyaseti halklarının iradesine dayanmıyor." diyen Aliyev, şöyle devam etti:

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"Kaderleri dış sponsorların elindedir. SPECA üyesi ülkeler ise gerçek anlamda bağımsız ülkelerdir. Çünkü bağımsız dış ve iç politika yürütüyorlar."