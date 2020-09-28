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Dünya Aliyev'den sert ifadeler: Ermenistan’ı uyarmıştım
Dünya

Aliyev'den sert ifadeler: Ermenistan’ı uyarmıştım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tovuz’a saldıran Ermenistan’ı, ‘pis işlerinden vazgeçmemesi durumunda pişman olacağı’ hususunda ikaz ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:52:00 -
Aliyev'den sert ifadeler: Ermenistan’ı uyarmıştım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Tovuz’a yaptığı saldırıyı anımsatarak, Ermenistan’ı, ‘pis işlerinden vazgeçmemesi durumunda pişman olacağı’ hususunda birkaç defa ikaz ettiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün yapılan oturumunda konuşma yaptı.

Aliyev, 2016 yılında, 2018 yılında, bu senenin temmuz ayında Ermenistan'a ders verdiklerini, fakat görünüşe göre, bunun Ermenistan için bir ders olmadığını belirtti.

"Ders vereceğiz"

Bu defa da Ermenistan'a ders verdiklerini ve vereceklerini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bugün şanlı Azerbaycan ordusunun büyük bir başarı ile karşı saldırı harekatı yürüttüğünü ve bu harekatın devam ettiğini kaydetti.

"Gönüllü asker sayısı on binlerle ifade ediliyor"

Aliyev, Azerbaycan ordusunun bütün birliklerinde manevi bir yükselişin gözlemlendiğini ifade etti. Aliyev ayrıca orduya kayıt olan gönüllülerin sayısının on binlerle ifade edildiğini açıkladı.

"Azerbaycan halkının devletine olan sadakatinin bir göstergesi"

Bu durumun Azerbaycan halkının devletine olan sadakatinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun ulusal sorunları olduğunu, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün tarihsel sorumlulukları olduğunu bildirdi.

Aliyev, daha önce defalarca kez söylediği gibi, bugün de, bu sorunu Azerbaycan halkını memnun edecek biçimde çözmeleri gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu

Bu sorunu tarihsel adaleti yeniden tesis edecek şekilde çözmeleri gerektiğini kaydeden Aliyev, bunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacak şekilde yapmaları gerektiğini ifade etti.

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