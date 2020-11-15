  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den Putin'in yüzüne karşı Türkiye resti!
Dünya

Aliyev'den Putin'in yüzüne karşı Türkiye resti!

Rusya ve Ermenistan’ın bir provokasyonuna karşı Türkiye’nin bölgede olmasını Azerbaycan’ın talep ettiğini kaydeden Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Aliyev’in Putin’in yüzüne karşı “Türkiye’siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür” dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 08:37:00 -
Aliyev'den Putin'in yüzüne karşı Türkiye resti!

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Karabağ’a konuşlanacak barış gücünün beş yıl olan görev süresinin anlaşmaya göre Azerbaycan’ın istemesi halinde uzatılabileceğini belirtti. İbrahimqızı, Rusya ve Ermenistan’ın bir provokasyonuna karşı Türkiye’nin bölgede olmasını Azerbaycan’ın talep ettiğini vurguladı. İbrahimqızı, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev’in defalarca Rusya Başkanı Putin’e, “Türkiye’siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür” dediğini anlattı. İbrahimqızı, Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek barış gücü ile ilgili Yeni Şafak'a konuştu.

SİHA’Lar olmasaydı 4 yıl sürerdi

İHA ve SİHA’ların sayesinde Dağlık Karabağ harekâtının 44 günde sonuçlandığını belirten İbrahimqızı, “İHA ve SİHA’lar olmasaydı bu 4 ay mı, 4 yıl mı sürerdi bilmiyoruz. İHA ve SİHA’larla Azerbaycan askeri açıdan güçlendi, topraklarımız özgürleşti, toprak bütünlüğü sağlandı” dedi. Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yapan İbrahimqızı, “Bu süreçte bir devletin iki cumhurbaşkanı, iki savunma bakanı, iki dışişleri bakanı var gibiydi. Hiçbir devlette iki savunma bakanı, iki cumhurbaşkanı, iki dışişleri bakanı yoktur. Daha güçlüydük” şeklinde konuştu.

Putin’in yüzüne söyledi: Türkiye’siz olmaz!

İbrahimqızı, anlaşma uyarınca Azerbaycan istemezse Rusya’nın bölgede kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Rusya ve Ermenistan’ın bir provokasyonuna karşı Türkiye’nin bölgede olmasını Azerbaycan’ın talep ettiğini dile getiren İbrahimqızı, anlaşma yapıldığı gün telekonferansla Cumhurbaşkanı Aliyev’in defalarca Rusya Başkanı Putin’in yüzüne karşı ‘Türkiye’siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür’ dediğini anlattı.

Türk askerinin olduğu yerde özgürlük vardır

“Bu anlaşmada Rusya nasıl hareket edecekse, Türkiye de o şekilde hareket edecektir. Türkiye olmazsa bu anlaşmanın geçerliliği mümkün değildir” diyen İbrahimqızı, “Rusya ne yapacaksa Türkiye de onu yapacak. Rusya nerede olacaksa, Türkiye de orada olacaktır. Türkiye, Azerbaycan’da oldu, şimdi de Azerbaycan’da olacaktır gelecekte de Azerbaycan’da olacaktır. Türk askerinin olduğu her yerde barış ve özgürlük vardır” ifadesini kullandı.

Modern kara ve demir yolu

Anlaşmada öngörülen Nahçıvan koridorunun önemli olduğunu söyleyen İbrahinqızı, “Türkiye’nin Azerbaycan ile sınırı olması çok önemli. Ekonomik, stratejik, siyasi alanda büyük bir fırsat oldu. Gücümüze güç kattı. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilecek” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler
Gündem

Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler

İstanbul metrosunda ulaşımın henüz açıklanmayan bir sebeple bir saatten uzun süre aksaması, insan kalabalıklarına yol açarak koronavirüse da..
Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...
Siyaset

Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

CHP'li Yaşar Okuyan'ın maden mühendisi olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürü oldu...
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu
Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir grup Demokrat senatör, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan s..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay