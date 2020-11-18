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Gündem Aliyev'den Paşinyan'a bomba bir video daha! Ermeni uydurmalarını yerle bir ettik
Gündem

Aliyev'den Paşinyan'a bomba bir video daha! Ermeni uydurmalarını yerle bir ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Kasım'da, kurtarılmış bölge olan Fuzuli ve Cebrayil'i ziyaret etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:57:00 -

Dağlık Karabağ zaferinden sonra Fuzuli ve Cebrayil ziyareti gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşbakanı İlham Aliyev, Paşinyan ve Ermenistan'ı ti'ye alarak bir video yayınladı.

Aliyev, bölgede yaptığı zafer konuşmasında şunları söyledi: Yenilmez halkın Azerbaycan halkı olduğunu, muzaffer ordunun Azerbaycan Ordusu olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Ermeni mitini yok ettik, Ermeni uydurmalarını yerle bir ettik, önümüze diz çöktüler ve utançla yaşayacaklar. Bundan böyle, muzaffer bir halk, güçlü bir devlet, yenilmez bir ordu, iradeli bir kişi olarak gururla yaşayacağız.'

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