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Dünya Aliyev’den Karabağ’da altın vurgunu yapanlara çağrı
Dünya

Aliyev’den Karabağ’da altın vurgunu yapanlara çağrı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali sırasında altın üreten yabancı şirketlerin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 04:50:00 -
Aliyev’den Karabağ’da altın vurgunu yapanlara çağrı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan devlet televizyonuna açıklamasında, “Bildiğiniz gibi yabancı şirketler uzun yıllardır altınlarımızı ve diğer madenlerimizi yasadışı olarak sömürdüler. Bu bir suç ve bunu daha önce de söyledim. Bir kez daha bu şirketlerin iki seçeneği olduğunu söylemek istiyorum, ya bize tazminat ödeyecekler, şartlarımızı kabul edecekler ya da başka bir alternatif, bu sorunu yasal alanda çözmek” ifadesini kullandı.

Azerbaycan lideri, “Zengilan ve Kelbecer bölgelerinde yabancı şirketler tarafından yasadışı olarak sömürülen tüm altın yataklarımız analiz edildi. Uluslararası uzmanlar davet edildi. Bir kez daha söylemek istiyorum ki zararı gönüllü olarak gidersinler, zararı Azerbaycan devletine ödesinler, ancak o zaman rahat yaşayabilirler. Aksi takdirde bu firmaların ticari itibarı ciddi şekilde zarar görecek” diye konuştu.

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