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Dünya Aliyev’den İskender-M füzesi açıklaması! ‘Rusya’dan çalındı’
Dünya

Aliyev’den İskender-M füzesi açıklaması! ‘Rusya’dan çalındı’

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivillere karşı kullandığı İskender-M füzesi hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'dan "tespit etmedik" yanıtını aldıklarını belirterek, İskender-M füzesinin Ermenistan'a teslim edildiğini veya Rusya'dan çalındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:02:00 - 2021-04-20 22:14:49
Aliyev’den İskender-M füzesi açıklaması! ‘Rusya’dan çalındı’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Şuşa'ya fırlattığı İskender-M füzesi hakkında Rusya'dan "tespit etmedik" yanıtını aldıklarını belirterek, "İskender-M füzesi ya Ermenistan'a teslim edildi ya da Rusya'dan çalındı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Şuşa'ya fırlattığı İskender-M füzesi hakkında Azerbaycan'ın Rusya'ya gönderdiği mektuba yanıt geldiğini aktardı. Aliyev, "Benim açıklamalarımdan sonra Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sorusuna cevap verdi. Azerbaycan halkına her şeyi olduğu gibi anlatmalıyım. Çünkü bu çok ciddi bir mesele. Bu sıradan bir mesele değil. Rus tarafı Ermenistan tarafından balistik füzelerin fırlatılmasını tespit etmedikleri cevabını verdi" dedi.

Yöneltilen soruya tam bir yanıt alamadıklarını vurgulayan Aliyev, "Mektubumuzdaki asıl soru yasaklı ve ölümcül İskender-M füzelerinin Ermenistan'ın eline nasıl düştüğüydü? Sonuçta bu mümkün değil. Bunu yapmanın iki yolu vardır. ya kaçakçılıkla ya da uluslararası norm ve kuralları ihlal ederek. Çünkü Ermeni ordusu sadece 'Alexander-E' ihracat edebilir. Bununla diğeri arasında büyük bir fark var" ifadelerini kullandı.

"Başka hiçbir ülkede bu füzeler yok"

Alexander-E füzelerinin menzilinin 280 kilometre olduğunu belirten Aliyev, "İskender-M füzeleri daha uzun menzilli füzelerdir. Buradaki mesafe 500 kilometredir. Yani Ermeni ordusu 'Alexander-M' füzelerine sahip olamazdı. Çünkü başka hiçbir ülkede bu füzeler yok. Bu soruya cevap verilmeli. Bunun cevabını bekliyoruz" dedi.

"Ermenistan ve Rusya'dan resmi bir yanıt almalıyız"

Füzelerin ne zaman ve nerden ateşlendiğini bildiklerini ifade eden Aliyev, "Bize bu füzeleri ateşleyen Ermenistan ve Rusya'dan resmi bir yanıt almalıyız. Bu füze sistemleri ya Ermenistan'a teslim edildi ya da yasadışı olarak Rusya'dan çalındı. İskender-M füzeleri konusuna açıklık getirilmesini temenni ediyoruz. Çünkü Askeri Ganimet Parkı'nda bu füzeler sergileniyorlar. Bunu inkar etmek imkansız" dedi.

"Planımız Ermenistan'ı uluslararası mahkemelere çıkarmak"

Ermenistan tarafından uğratılan zararın hesaplanma sürecinde olduğunu belirten Aliyev, "Bu hesaplamalara yabancı uzmanlar da dahil oldu. Bildiğiniz gibi, planlarımız Ermenistan'ı uluslararası mahkemelere çıkarmak. Tabi bunu yapacağız ve yabancı uzmanlar bu konuda bize yardımcı olacak. Doğal kaynaklarımızı yasadışı olarak kullanan Ermenistan ve yabancı ortakları da uluslararası mahkemeye çıkacak. Çünkü altın, bakır ve diğer doğal kaynaklarımızın Ermeniler tarafından yağmalanması ve hukuka aykırı olarak kullanılması uluslararası bir suçtur ve bu yönde yasal işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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