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Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye dünyadaki gelişmelerde aktif rol oynuyor" dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:27
Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil dünya genelinde de öncü bir ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı gönderen Aliyev, Türkiye'nin dünyanın öncü ülkelerinden birisi olduğunu belirtti.

"Türkiye öncü ülkelerden birisi"

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını kendi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, bugünün Türkiye'sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reform ve büyük ölçekli altyapı projelerinin ülkenin ekonomik gücünü artırmaya hizmet ettiğini belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerde aktif rol alarak kararlı tutum sergilemektedir. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin, ilişkilerimizin temelini oluşturan ittifak ve stratejik ortaklığımızın bundan sonra da başarılarımızın ana faktörü olacağına inanıyorum. Size işlerinizde başarılar, kardeş Türk halkına daimi barış ve refah diliyorum."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 07:27
  1. İlham Aliyev
  2. cumhuriyet bayramı

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