Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım

Azerbaycan devlet televizyonu AZTV'ye demeç veren Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların henüz çözüme kavuşmadığını savunanlara yanıt verdi.

Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar söylemek istiyorum, savaştan sonra Dağlık Karabağ çatışmasına çözüm bulunduğunu defalarca söyledim, Azerbaycan bu krizi tek başına hem savaş alanında hem de müzakere masasında çözdü. Muharebe alanındaki zafer, düşmanı beyaz bayrak kaldırmak ve teslim anlaşmasını imzalamak zorunda bıraktı. 10 Kasım'da imzalanan belge Ermenistan'ın teslim anlaşmasıdır. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ adında bir bölgesel birim bulunmuyor. Kriz çözüldü ve bu konuya dönmenin yararsız olduğuna inanıyorum. Her halükarda savaştan sonraki dönemde biz bunu gösterdik."

"Bu çok tehlikeli bir yaklaşım"

Dağlık Karabağ krizinin çözülmediğini düşünenler varsa, ilk olarak bunun onların kendi sorunları olduğunu kaydeden Aliyev, "İkinci olarak da, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Eğer bu kriz çözülmediyse, bunu nasıl çözmemiz gerekiyor? Bu, 10 Kasım'da imzalanan açıklamanın yürürlükten kalktığını anlamına mı geliyor? Ben böyle anlıyorum" dedi.

10 Kasım'da imzalanan belgenin bazılarının göstermek istediği gibi sadece ateşkes anlaşması olmadığının altını çizen Aliyev, "Gözlerini açsınlar ve o belgede kaç madde bulunduğuna baksınlar. Ateşkes belgesinde, ateşkesle ilgili tek madde olur. Burada çok sayıda madde var. Bu maddeler, ulaşım yollarının açılması da dahil birçok konuyla ilgili. Eğer çatışmaya çözüm bulunmadıysa, hangi ulaşım yollarından söz edilebilir ki? Eğer çatışmaya çözüm bulunmadıysa, neden Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın başbakan yardımcıları buluşup anlaşıyor?" sorularını yöneltti.