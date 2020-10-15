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Dünya Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:16:00 -
Aliyev'den bir müjde daha!

Kardeş Azerbaycan'dan bir müjde daha geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından sevindirici haberi duyurdu. Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını bildirdi.

İşte kurtarılan köyler!

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan yine sivilleri vurdu

Öte yandan, cephe hattında insani ateşkese uymayan Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine saldırdı ve geri püskürtüldü. Cephe hattındaki sivil yerleşim yerlerine bu sabah da ateş açıldığı bildirildi.

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