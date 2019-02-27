Aliyev-Zurabişvili ortak basın toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunana Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile heyetler arası görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.Aliyev, “Bugünkü ziyaretiniz ve müzakereler, bir kez daha ilişkilerimizin çok iyi bir geleceği olduğunu doğrulamaktadır. Siyasi ilişkilerimiz yüksek düzeyde, düzenli toplantılar yapılmakta, istişareler yapılmaktadır. Uluslararası örgütlerde birbirimizi sürekli destekliyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan bütün uluslararası örgütlerde toprak bütünlüğü konularında birbirini destekliyor” ifadelerini kullandı.

"Boru hatları kalkınmaya büyük destek veriyor"

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatlarının ekonomik kalkınmada mühim etkisi olduğuna değinen Aliyev, “Geçen yıl Güney Gaz Koridoru resmen açıldı ve projenin büyük bir parçası olan TANAP projesi hayata geçirildi. Bu projeler ülkelerimiz için, bölge için büyük önem taşıyor ve işbirliğini daha geniş anlamda derinleştiriyor. Projenin en başında üç ülke işbirliği yaptıysa bugün bu ülkelerin sayısı artmakta ve bu projelere yeni ortaklar katılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bölgeyi canlandırdı"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin de görüşüldüğünü kaydeden Aliyev, “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılması sonucunda, ülkelerimizden geçen kargo hacmi arttı ve artacaktır. Hala bu projenin ilk aşamasındayız, ama şimdi bundan faydalanıyoruz ve artan nakliye, bize doğru yolda olduğumuzu söylememize neden oluyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılmasından sonra Azerbaycan, komşuları ile Hazar Denizi’nin doğusundaki ülkelerle müzakere etmekte çok aktif olmuştur. Bu anlaşmaya dayanarak, kargo taşımacılığının büyük ölçüde artacağı konusunda eminim. Bu bizim ortak projemiz. Bu yeni koridor kıtaların birleşmesini sağlayacak. Bununla birlikte, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye geleneksel üçlü işbirliğinde önemli bir rol oynadılar ve şimdi işbirliği yapan ülke sayısı artıyor. Kısacası, tüm alanlarda işbirliğimizin büyük olasılıkları ve en önemlisi güçlü bir siyasi iradesi olduğunu söyleyebilirim. Gürcistan ve Azerbaycan birbirlerini desteklemeye devam edecek. Uyguladığımız projeleri geliştirmeye devam edeceğiz ve yeni projeler hakkında düşüneceğiz. Halklarımızın ve devletlerimizin iyi bir geleceği olduğuna inanıyorum. Bugünkü resmi ziyaret ilişkilerimiz için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Tarihimiz ortak acımız ortak”

Aliyev’in konuşmasının ardından söz alan Zurabişvili, mevkidaşının tüm sözlerine katıldığını söyleyerek, “Son birkaç yüzyıl boyunca, başarılı yollardan ve trajedilerden geçtik. Bütün bunlar bizi birleştiriyor. Çünkü tüm trajedileri birlikte yaşadık, her konuda yakın ve dost ülkeleriz” diyerek iki halkın ortak bir geçmişi paylaştığını hatırlattı.

Sovyetlerin dağılmasından sonra iki ülkenin enerji alanında büyük projeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Zurabişvili, “Bütün dünyaya bu bölgenin merkezi bir bölge olduğunu, koridorun sabit bir koridor olduğunu ve bu bölgede büyük yatırımlar yapılabileceğini gösterdik. Şu anki asıl amaç, daha büyük ölçekli projeleri gündeme getirmek” dedi.

"Yapılacak başka işler var"

Zurabişvili, “Asya, Çin ve Avrupa’nın birleşmesi çok önemli bir konudur ve bu yolu takip ediyoruz. Bu en kısa yol, ancak bu yolun yeteneklerini henüz tam olarak geliştiremedik ve bu ise bize bağlı” diyerek iki ülkenin birlikte gerçekleştirmesi gereken başka projelerin olduğunu söyledi. Görüşmede Azerbaycan tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiğinden bahsederek, “Hazar denizi ulaşımı tamamen gelişmeli. Avrupa Birliği’nin desteği ile Karadeniz’deki fırsatlar üzerinde çalışıyoruz. AB’nin desteğiyle Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan limanları ile ilişkiler ve lojistik geliştirmek istiyoruz. Biz bu yönde de yatırım yapmaya hazırız. Bu fırsatı Azerbaycan ile birlikte kullanmalıyız. Çin ile aynı zamanda AB ile serbest ticaret anlaşmamız var” diye konuştu