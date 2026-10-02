Aliyev, YAP 8. Kurultayı'nda: "Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen YAP 8. Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Dış politikamızı, kimsenin işlerimize karışmayacağı şekilde inşa ediyoruz ve etmeye devam etmeliyiz. Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok" dedi. Aliyev, kurultayın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak geri kazanmasından sonra gerçekleştirilen ilk YAP kurultayı olduğunu vurguladı.

Aliyev, kurultayın yapıldığı ortamı şu sözlerle anlattı: "İlk kez kurultayımız, tam egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz geri kazanıldığından sonra gerçekleştiriliyor. 8. Kurultayımız da o dönem için yeni bir ortamda yapılmıştı, çünkü şanlı zaferimizden sadece birkaç ay geçmişti ve tüm dünya bizim zaferimizi konuşuyordu." Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ülkesinin tek başına hem işgale son verdiğini hem de bölgede yeni gerçeklikler oluşturduğunu, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferden bugüne kadar geçen sürede bu gerçekliklerin tüm dünya tarafından kabul edildiğini ifade etti.

"Önceki Ermenistan liderleri, onların hepsi askeri suçlulardır"

Aliyev, önceki Ermenistan yönetiminin savaş suçlusu olduğunu ve cezalarını çekmesi gerektiğini belirtirken, tüm suçun yalnızca geçmiş yönetime atılamayacağını da kaydetti.

"Halbuki önceki Ermenistan liderleri, onların hepsi askeri suçlulardır ve kendi cezalarını çekmelidirler. Bugünkü Ermenistan iktidarı da bize karşı toprak iddialarında bulunuyordu" diyen Aliyev, kalıcı barışın sağlanması için tek şartın Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren maddelerin tamamen değiştirilmesi olduğunu söyledi.

"Ana görevlerimizden biri askeri gücümüzün artırılmasıdır"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında günümüzde bir çatışmanın olmadığını belirten Aliyev, şunları söyledi: "Bugün ana görevlerimizden biri askeri gücümüzün artırılmasıdır. Bunun cevabı bence çok açık ve nettir. Bu, her bir ülke için her zaman gereklidir. Çünkü bizim halkımız bu trajediyle karşı karşıya kalmıştır."

Enerji kaynakları bakımından zengin olan Azerbaycan'ın bugün çok ciddi bir jeopolitik ve güvenlik faktörüne dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, enerji güvenliğinin doğrudan her ülkenin milli güvenliği demek olduğunu, bu doğrultuda ülkesinin küresel rolünün daha da artacağını kaydetti. Aliyev, Azerbaycan'ın "tüm enerji kaynaklarını üreten, çıkaran ve ihraç eden nadir ülkelerden biri" olduğunu ifade etti.

"Hiç kimse bizim iç işlerimize müdahale edemesin"

Yeni Azerbaycan Partisi'nin Güney Kafkasya'nın en büyük siyasi gücü olmaya devam ettiğini ve ülkenin kalkınma süreçlerine liderlik etmeyi sürdüreceğini ifade eden Aliyev, "İdeolojimiz yabancı unsurlardan, yabancı etkilerden arınmış olmalıdır. Bu aynı zamanda dış politika stratejimizdir" dedi.

Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dış politikamızı öyle bir temel üzerine inşa etmeliyiz ki hiç kimse bizim iç işlerimize müdahale edemesin. Biz hiçbir zaman başka bir ülkeye karşı riyakarlık göstermedik."

Azerbaycan'ın uluslararası arenada büyük saygıya layık bir ülke olduğunu söyleyen Aliyev, birçok tanınmış uzman ve analistin Azerbaycan'ı artık "orta güç" devletleri arasında sınıflandırdığını aktardı. Aliyev, bunun pek çok parametresi bulunduğunu belirterek ekonomik bağımsızlığı tamamen temin etmiş durumda olduklarını, kendi geleceklerinin kendi ellerinde olduğunu ve "beynelmilel alemin çok değerli bir üyesi" olduklarını kaydetti.

Konuşmasında Azerbaycan'ın İslam dünyasındaki stratejik ve birleştirici rolüne de yer veren Aliyev, "İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için ne kadar büyük çabalar sarf ettiğimizi ve bu alanda nasıl birleştirici bir rol oynadığımızı herkes çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı. Aliyev, hem tarihin hem de bugünün, atılan siyasi adımların ve sahip olunan imkanların bu role zemin hazırladığını belirtti.