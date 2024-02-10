Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!

AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA)’nın Azerbaycan’a teslimatları devam ediyor. Bayraktar AKINCI hangarının açılışı ve teslimat töreni, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören kapsamında AKINCI TİHA’nın uçuşunu izleyen Aliyev, akabinde yer kontrol istasyonunun başına geçerek AKINCI’yı kontrol etti. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev’e, yerli imkanlarla Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen çeşitli hava-yer mühimmatı hakkında da bilgi verildi.

Sergilenen mühimmat arasında, ilk Türk Seyir Füzesi olan SOM’un da bulunması dikkat çekti. 2018 yılından bu yana SOM Seyir Füzesi tedarik etmeyi hedefleyen Azerbaycan, SOM’un Fransız motoru kullanımasından ötürü bu tedariki gerçekleştiremedi. Türkiye’nin SOM Seyir Füzesi ihracatının önünü açacak hamleyi ise bu yıl içerisinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Milli imkanlarla Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru’nun seri üretim teslimatları, kısa süre önce Roketsan’a gerçekleştirildi. Çok yakında gelecekte KTJ-3200’ün hem SOM hem de ATMACA füzeleriyle uçuşlu testlerinin yapılması bekleniyor. Test atışlarının başarılı geçmesine müteakiben SOM, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilecek.

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Halihazırda Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki Su-25 LAÇİN uçakları, ASELSAN Lazer Güdüm Kiti ile TÜBİTAK-SAGE Kanatlı Güdüm Kiti’ni aktif olarak kullanıyor. Öte yandan yine Azerbaycan Bayraktar TB2’leri, Roketsan MAM-L ve MAM-C mühimmatını aktif olarak kullanıyor. AKINCI TİHA ile birlikte ise Azerbaycan Ordusu envanterindeki Türk mühimmatı çeşitliliği artacak. MAM-T, ÇAKIR ve KEMANKEŞ gibi çeşitli mühimmatın da Azerbaycan tarafından tedarik edilmesi bekleniyor.

Öte yandan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA’lar için Azerbaycan’ın çeşitli elektro-optik ve elektronik harp sistemleri tedarik ettiği biliniyor. Baykar’ın ihracat başarıları, farklı Türk savunma sanayii firmalarının da ihracat girdisi elde etmelerini sağlıyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com