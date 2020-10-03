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Dünya Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:52:00 -
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirerek ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Aliyev, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine yaptıkları yoğun topçu ateşi sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin öldüğünü, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını belirtti.

Azerbaycan ordusunun başarılı bir karşı saldırı operasyonu gerçekleştirdiğini ve işgal altındaki bazı bölgeleri kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini kesintiye uğratacak adımlar atarak sürece ağır bir darbe vurduğunu söyledi.

Aliyev, müzakere sürecinin bozulmasının ve çatışmaların başlamasının sorumluluğunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

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