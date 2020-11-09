Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için "Ave Maria" eserini seslendirdi
İSTANBUL (AA) - ÇEV Sanat Genç Yetenekler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında, "Ave Maria" eserini yorumlayarak andı.
Çello sanatçısı Jamal Aliyev ile 17 yaşındaki perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, Johann Sebastian Bach ve Charles Gounod'nun "Ave Maria" adlı eserini 10 Kasım için seslendirdi.
ÇEV Sanat Genç Yetenekler, kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfederek, Türkiye'den dünya çapında sanatçılar çıkarmak, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesinde 2009'da kuruldu.