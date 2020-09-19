Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı

Bir televizyon kanalına röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye pazarında ilk sırada yer aldığını ve bunun hem Azerbaycan hem de Türkiye için iyi bir şey olduğunu söyledi.

Aliyev, Ermenistan’ın temmuz ayında gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen destek mesajlarının kendilerini memnun ettiğini ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Aliyev, Tarih ve etnik ortaklığın büyük bir servet olduğunu vurgulayarak; ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bağlar kurulduğunu Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırım yaptığını ve iki ülkenin birbirini desteklediğini söyledi.

"Ermenistan korkusundan çalmadık kapı bırakmadı"

Türkiye ve Azerbaycan’ın her yıl düzenlediği askeri tatbikatın Tovuz olaylarına tesadüf geldiğini belirten Aliyev; Ermenistan’ın tatbikat nedeniyle korkuya kapıldığını ve korkusundan çalmadık kapı bırakmadığını söyledi.