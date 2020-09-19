  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı
Gündem

Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlarının Ermenistan yönetimini korkuttuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:02:00 -
Aliyev Ermenistan'ın korkudan ne yaptığını açıkladı

Bir televizyon kanalına röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye pazarında ilk sırada yer aldığını ve bunun hem Azerbaycan hem de Türkiye için iyi bir şey olduğunu söyledi.

Aliyev, Ermenistan’ın temmuz ayında gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen destek mesajlarının kendilerini memnun ettiğini ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Aliyev, Tarih ve etnik ortaklığın büyük bir servet olduğunu vurgulayarak; ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bağlar kurulduğunu Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırım yaptığını ve iki ülkenin birbirini desteklediğini söyledi.

"Ermenistan korkusundan çalmadık kapı bırakmadı"

Türkiye ve Azerbaycan’ın her yıl düzenlediği askeri tatbikatın Tovuz olaylarına tesadüf geldiğini belirten Aliyev; Ermenistan’ın tatbikat nedeniyle korkuya kapıldığını ve korkusundan çalmadık kapı bırakmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı