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Dünya Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenilerden kurtarıldı
Dünya

Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenilerden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha işgalden temizlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:18:00 - 2020-10-03 22:21:41
Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenilerden kurtarıldı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın alçak saldırısına karşı başlattığı taarruz başarı ile devam ediyor.

Bölgeden sevindirici bir haber daha geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalden temizlendiğini duyurdu.

Aliyev, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyuruda bulundu.

İşte Ermeni işgalinden temizlenen köyler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, yaptığı paylaşımda, bugün Azerbaycan ordusunun, Terter ilçesine bağlı Talış köyünü, Füzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çayırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey və Kuyçağ köylerini kurtardığını duyurdu.

Ermenistan: Çok fazla kaybımız var

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

 

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Yorumlar

Ulvi

Hey Maşallah..Türk analar ne Yiğitler doğuruyor.Azeri Türkü kardeşlerimizin yanında yız.
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