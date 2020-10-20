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Dünya Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:20:00 - 2020-10-20 14:47:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, çatışmalarla ilgili son gelişmelere yer verdi. Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını vurgulayan Aliyev, Ermenistan'ı kendi topraklarından kovacaklarını belirtti ve "Ermenistan'a diz çöktürdük" dedi.Aliyev'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:"Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız. Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

"Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz"

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.

"Ermenistan'a diz çöktürdük"

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor. Ermenistan'a diz çöktürdük.

"Zengilan kenti Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı"

Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı, 70 grand füzesi imha edildi. 39 tankına el konuldu. Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı"

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