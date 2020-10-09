Aliyev canlı yayında duyurdu! S-300'ler imha edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait iki S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki ilerleyişini devam ettirirken, çok sayıda bölge Ermenistan işgalinden kurtartıldı.
İki S-300 imha edildi
Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatları devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün yaptığı ulusa sesleniş açıklamasında dikkat çeken bir detayı paylaştı. Çok sayıda kasabanın işgalden kurtarıldığı müjdesini veren Aliyev, Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.