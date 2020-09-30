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Aktüel Aliyev: "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz."
Aktüel

Aliyev: "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz."

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:43:57 -
Aliyev: "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz."
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