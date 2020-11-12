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Dünya Aliyev açıkladı: Ermenistan tazminat ödeyecek
Dünya

Aliyev açıkladı: Ermenistan tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zararlar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:02:00 -
Aliyev açıkladı: Ermenistan tazminat ödeyecek

Azerbaycan'ın, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ermenistan tazminat ödeyecek"

Aliyev, Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan tazminat ödeyecek." dedi.

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Yorumlar

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Helal sana Aliyev
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