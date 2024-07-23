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Ekonomi Alışverişten fiş almayana büyük ceza geliyor!
Ekonomi

Alışverişten fiş almayana büyük ceza geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 10:51:00 -
Alışverişten fiş almayana büyük ceza geliyor!

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri konuşuluyor.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri konuşuluyor.

Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Sözcü’nün haberine göre, cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

BAKKALA GİDEN ÇOCUĞA CEZA GELEBİLİR

Örnek olarak yasa teklifine göre bakkala ekmek veya sakız almaya giden ama fişini almayan bir çocuğa 5 bin lira ceza kesilebilir. Öte yandan Alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek.
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Yorumlar

Herkes konuşur

 cezalar ülkesi olduk

Ortunç

Vatandaşa fiş almama seçeneği sunan esnafın ahlaksızlığı, vergi hırsızlığına ve esnafa belge dışı fazla mal veren dağıtıcı ve dağıtıcı disbrötere belge dışı mal sunan üretici ahlaksızlığını önce cezalandırıp, sonra üretim hammadde giriş ve çıkış oranlarını takip eden ve frenleyen bir devlet otoritesini hissettiren, cezayı affetme algısı ile cezayı caydırıcılıktan uzak kılan hükümetlerin ahbap çavuş oy kaygısındam vazgeçip devlet ciddiyet ve yasalarına saygı duymayla başlamalıyız.
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