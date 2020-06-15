Alışverişte devrim gibi uygulama

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşların evlerine kapandığı şu günlerde alışverişte devrim gibi bir uygulama ortaya çıktı. Vatandaşların derdine çözüm olacak "Çırak" uygulaması "İstediğin herşeyi sipariş ver" sloganı hizmete girdi.

"www.cirak.app" siparişleri, ürünleri işletmelerden alarak müşterilere teslim ediyor.

Moto kuryesi olan işletmelerin de yararlanabileceği aynı zamanda moto kuryesi olmayan işletmelerin de derdine derman olmayı hedefleyen girişim 2 ay önce sahalara çıktı. Uygulama kısa süre içerisinde 1000'den fazla motokuryeyi sistemlerine dahil etmeyi başardı.

Uygulamanın; marketler ve yemek hizmeti verenler için hem servislerini hem siparişlerini yönetebileceği bir çözümü var.

Yemek hizmeti verenler: Sipariş takip ve yönetimi

"Çırak" uygulaması servis başına maliyet oluşturmakta. Eğer sipariş gelmez ise işletmeye bir maliyeti yok. Ayrıca paket servis elemanı, kurye bulundurmanıza da gerek yok. Çırak, sizin için siparişlerinizi müşterilerinize teslim ediyor.

"Çırak" işletmelere teslimat hizmeti yanı sıra dijital bir platform sunuyor. Çırak uygulamasına entegre Bulut tabanlı yazılım ile işletmelerin stok, satış, giderler, sipariş yani kısacası tüm ön muhasebe sorunlarını da çözmüş oluyor. Bu haliyle rakiplerinden ayırt edilebilir bir yönü de var.

Barkod okutarak satış yapan bakkal, market, kırtasiyeden, terazi barkodu ile çalışan kasap, kuruyemişçiden, dokunmatik ekranla telefonda sipariş alan restoranlara kadar her işletme kullanabiliyor.

Uygulamanın ardında tecrübeli bir ekip bulunmakta. "Çırak" uygulamasının detaylarına "www.cirak.app" adresinden ulaşılabilmekte.