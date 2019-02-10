Alışverişte bereketin adresi oldular

Fırsatçıların gıda fiyatlarını artırma çabalarını sekteye uğratan ucuzluk marketleri; bütçe dostu ürünleriyle dikkat çekiyor. ‘Enflasyonla Mücadele Programı’na dâhil olarak ekonominin dengelenme sürecine katkı sağlayan söz konusu marketler, tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Pazarda etkin markalar

Geniş şube ağları, zengin reyonları, müşteri sayılarıyla gıda perakende pazarında söz sahibi olan BİM, A101 ve ŞOK Marketleri indirim yarışına girerek satışlarını arttırmayı; gelirlerine gelir eklemeyi; kârlarına kâr katmayı amaçlıyor. Uygun fiyatlı, bol seçenekli ürünleriyle müşterilerini bekleyen bu perakende zincirlerini ön plana taşıyan reyonlar ve kampanyalar şu şekilde:

Uygun fiyatlarıyla şaşırtıyor

6 bin 360’ın üzerinde mağazasıyla milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ŞOK Marketleri; Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi mazisi olan ulusal markaları yeniden ekonomiye kazandırmanın gayretinde.

Yıldız Holding iştiraklerinden olan zincir, enflasyonla mücadele konusunda son derece duyarlı. Zira şu sıralar mağazalarda fiyatlar sürekli aşağı çekiliyor.

Fiyat indirimleri sebze-meyve reyonunda hissedilir oranlarda. Öyle ki sivri biberin kilosu 6,99 lira, marulun 3,90 lira, ıspanağın 3,49 lira, havucun 2,99 lira; yerli muzun 6,99 lira, armudun ve narın 4,99 lira, elmanın 3,99 lira mertebesinde.

A101’in reyonları dopdolu

Mağaza sayısı 8 bini geçen A101, nitelikli ürünleri en ucuza sunmayı vaat ediyor. Raflarında binden fazla ürüne yer veren grubun özellikle sebze-meyve, kırmızı ve beyaz et, süt reyonlarında hareketlilik gözleniyor.

Enflasyonun yükselişini önlemeye odaklanan A101 yönetimi, gıda fiyatlarının artışını durdurmak için önemli çalışmalar yürütüyor, peş peşe kampanyalar hayata geçiriyor. Bu kampanyaların rolüyle temel tüketim maddeleri ucuzladı.

Çayın kilosu 17,25 liradan 15,25 liraya, beyaz peynirin 17,95 liradan 14,95 liraya geriledi. Onu taze kaşardaki 5 liralık, sucuktaki 2 liralık indirim takip etti.

İlave olarak aktüel ürünler açıklandı. Bu ürünlerden Toshiba marka LED TV 2 bin 499 liradan, 36 parça çatal-kaşık-bıçak takımı 269,95 liradan, 8 raflı dolap 209,95 liradan fiyatlanıyor.

BİM’de enflasyona geçit yok

Türkiye genelinde 6 bin 600’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren BİM’in portföyünde 700 ürün bulunuyor. Çok ortaklı zincirin satışa sunduğu unlu mamullere, peynir türlerine, et ve bakliyat ürünlerine talep yağıyor. Büyük bölümü özel markalı (private label) olan, gerek fiyatları gerek kaliteleriyle öne çıkan bu gıda maddeleri kısa sürede tükeniyor. Dar ve orta gelirli ailelere hitap eden BİM tarafından ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ çerçevesinde de önemli adımlar atılıyor. Pek çok üründe yüzde 10 ila 20 indirime gidiliyor. İndirimler sayesinde çayın kilogram fiyatı 25,95 liradan 23,25 liraya, tereyağının 32,95 liradan 29,45 liraya, beyaz peynirin 15,75 liradan 14,15 liraya, küp şekerin 4,45 liradan 3,95 liraya düşürüldü. Zeytinyağında 4 liralık, dana sucukta 2 liralık, süzme yoğurtta 1 liralık iskonto uygulandı.

Ayrıca aktüel ürünlerin kapsamı genişletildi. Bu minvalde Huawei Y5 2018 cep telefonu 899 liradan, erkek bakım seti 125 liradan, nevresim takımı 89 liradan satışa sunuldu. Böylece spekülatörlerin gıda bedellerini arttırmaya dönük oyun ve hileleri havada kaldı; ekonomide dengelenme süreci başladı.