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Aktüel Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:51:52 -
Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 4 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, alışveriş siteleri üzerinden sahte temizlik ürünleri satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık iddiaları üzerine kent merkezinde 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, satışa hazır halde çeşitli markalarda 1465 paket halinde 11 bin 740 kilogram toz çamaşır deterjanı, içerisine toz deterjan konulan çeşitli markalarda 3 bin 105 hazır ambalaj, deterjan yapımında kullanılan 30 bin 400 kilogram kimyasal toz madde, 2 hassas terazi, ambalaj ağzı kapama makinesi, 14 dizüstü bilgisayar, 2 pos cihazı, 4 cep telefonu ve 200 fatura ele geçirildi.

Sahte deterjan ürünlerini internette alışveriş sitelerinden sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

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