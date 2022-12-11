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Yerel Alışveriş merkezinde yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Kavga gerekçesi 'pes' dedirtti
Yerel

Alışveriş merkezinde yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Kavga gerekçesi 'pes' dedirtti

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi alışveriş arabası yüzünden yumruk yumruğa kavga etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 16:17:00 - 2022-12-11 16:46:05

Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden kavga etti. Yaşanan yumruklu kavga anı kameraya yansıdı.

Bağcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinde iki kişi, alışveriş arabası yüzünden tartışmaya başladı.

Yumruk yumruğa kavga ettiler

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk atmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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