Alışma evresi çok önemli çocuklara süre tanınmalı

Psikolog Dilara Dalyan, öğrencilerin okul kaygısı yaşamamaları için ebeveynlere önerilerde bulundu.

STRES YAŞANABİLİR

Dalyan, “Çocuklar okula dönüş ve okula yeni başlama konusunda yoğun stres ve kaygı yaşayabilirler. Ebeveynlerin bu konuda çocuklarına karşı anlayışlı olmaları ve onlara zaman tanımaları gerekir. Öncelikle çocuklara okulun ne demek olduğu, işlevi ve ona kazandıracaklarını anlatmak gerekir. Okulda aynı onun gibi çocuklar olduğunu, bir sürü arkadaş edinip oyunlar oynayacağını, yeni bilgiler edineceğini ve artık tek başına kitap okumayı öğreneceğini anlatarak işe başlayabilirsiniz” diye konuştu.

KAYGI DOĞALDIR

Okulun kazanımlarının çok fazla olmasıyla beraber çocuklarda ebeveynlerinden ayrılmanın yani bireyselliğe atılan ilk adımında korkularının başladığını da kaydeden Dalyan, “Bu ayrılık kaygısı oranına bağlı olarak çok doğal karşılanabilir. Fakat önemli olan, bu kaygının ne kadar sürdüğü ve şiddetinin hangi boyutlara vardığını anlamaktır. Örneğin okulun ilk günü anasınıfına veya birinci sınıfa başlayan bir çocuğun kaygılanması çok doğaldır. Çocuk daha önce hiç gitmediği bir yere ve hiç tanımadığı insanların arasına karışıyor. En önemlisi de güvenli limanı olan anne-babası onu okula bırakıyor ve gidiyor. Bir diğer deyişle onunla beraber bütün gün okulda kalmıyor. Bu durumda çocuğun kendini huzursuz, gergin hissetmesi veya okula gitmekten vazgeçmesi, belki de biraz ağlamasını olağan karşılayabiliriz. Çocuk kısa sürede bu duruma adapte olacak ve kendine yeni bir düzen kuracaktır. Çünkü çocuk eve döndüğünde ailesinin onu beklediğinin farkına varacaktır” ifadelerini kullandı.

BAĞLANMA PROBLEMİ OLABİLİR

Okula başladıktan sonra ilk haftada adapte olamayan, sürekli ağlamaya ve sinir krizleri geçirip ailesine öfke duyan bir çocuk varsa burada bağlanma problemi olabileceğini de dile getiren Dalyan, “Öğrencilere alışmaları için yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç tanınmalıdır. Bu sürenin sonunda hâlâ okula uyum problemi görülüyorsa bir uzman desteğine başvurulmasında fayda olacaktır. Çünkü uyum probleminin altında yatan başka bir sebep vardır ve bu çözüme kavuştuğunda okulla çocuk arasındaki kavga da çözülecektir. Ebeveynlerin bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olması gerekir. Bilinmezliğe, yeni bir maceraya giden çocuklarına destek olmalılardır. Özellikle okula çocuğunu bırakmaya giden ebeveynler vedalaşmalarını uzatmadan hızlı bir şekilde halletmelidir. Çoğu zaman biz yetişkinler için bile vedalar zorlayıcı olurken, çocuklar için uzun vedalar ayrılmayı daha da zorlaştıracaktır” şeklinde konuştu.

KRİTİK İKAZ

Okula adaptasyon için okul eşyalarının eğlenceli hale getirebileceğini söyleyen Dalyan, “Çocuk hoşuna giden eşyalarla vakit geçirmeyi sever ve bunun sebebinin okul olduğunu öğrenen çocuğa okul daha cazip gelmeye başlayabilir. Bu yüzden okul ihtiyaçları alışverişi yaparken daha eğlenceli ve cazip gelen kalem, defter, silgi gibi aslında basit görünen, sıradan olanlarını seçmek yerine eğlenceli ve değişik olanları seçmek çocuğu cezp edebilir” dedi.

UZLAŞMA YOLUNA GİDİN

Ekran bağımlığı olan bir çocukta ise birden ekranı kesmenin okula karşı düşmanlık oluşturabileceğine dikkat çeken Dalyan, şunlara işaret etti: “’Ben okula gittiğim için tabletim elimden alındı, eğer okul olmasaydı istediğim kadar oynamaya devam edebilirdim’ gibi düşünceler oluşabilir. Bu durumda aile denge kurmalıdır. ‘Okula gidiyorsun, ödevlerin var fakat sen bu görevlerini yerine getirdiğinde bizde sana belirli oranda oynamana izin veriyoruz’ gibi bir uzlaşma yoluna varıldığında hem çocuk sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır hem de sonrasında çabalayarak elde ettiği oyununu eline aldığında daha büyük bir keyif duyacaktır.”