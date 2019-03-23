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Alışıldık haber: İmamoğlu, AK Parti'nin açtığı tramvay hattını yapmayı vadetti

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Google'a verdiği reklamda, İstanbul'a Eminönü-Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak bu tramvay tamamlandı, 3 gün önce de test sürüşü yapıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:03
Alışıldık haber: İmamoğlu, AK Parti'nin açtığı tramvay hattını yapmayı vadetti

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Google reklamları yoluyla internet sitelerinde şaşırtan bir vaatte bulundu.

Açılan tramvayı vadetti

Haber7'de yer alan habere göre söz konusu reklamlarda İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını vadediyor.

Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.

Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:03
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • aliali4 dk önce
    seçilirse bak hemen tramvayı getirdik diyecek....kurnaz ...Bunu BEYLİKDÜZÜN de de yaptı Ak partili belediyenin yaptığı kültür merkezini yeniden açtı...
  • HaticeHatice19 dk önce
    Halen mahallemizde sitemizde komsumuz gulen cemaatinin hem krintilari hemde kriptolari var bunlarin bir cogu pensilvanyadan gelen emre uyacaklar hep dua ediyorum allahim firsat verme bakin dovizle yine ugrasiyorlar bunu trump kafiri bilincli olarak yapiyor abd askeri sinirdan gitmedi ulkenin bir boslugunda cizdigi haritayi hayata gecirmek icin golan tepeleri niye gundeme geldi bazan boguluyorum ya bu kafirlerin elinden kurtulamiyoruz icimizdeki kafire hic bir sey yapamiyoruz adam durmadan suc isliyor ve hic bir islem yapilmiyor ummette birlik yok bir care allahim ve sehitlerimizin kemiklerini sizlatma bekamizin devamini nasip et amin insallah
  • Cihan Cihan 23 dk önce
    Çok görmeyin kılavuz karga meselesi kılavuzu kimmm...
  • Alkan Alkan 53 dk önce
    MUHTAR BILE OLMAZ HEPSI SARHOS AYIK KAFA DEGIL HIRSIZ HORTUMCU DINSIZLER ACIKSA HER PISLIK BUNLARDA BUNLAR ATATÜRKCÜ FALAN DEGIL BUNLAR SAPIK ISMET INÖNÜNÜN TOHUMLARI ALAYI
  • yusufyusuf56 dk önce
    ALLAH'ım sen sabır ver bu chp denilen partide numunelik de olsa bir tane aklı başında adam olmazmı ya bunlar birde yönetime talip yalanlar işbilmezlikler iftiralar ne kadar saçma sapan işler var bunlarda yazık size oy verenlere sorsan okumuş cenah en garibide utanmaları yok arkadas by kemal tam kendi gibi adamları aday göstermis vallahi
  • Alkan Alkan 56 dk önce
    YA BUNLAR MANYAK GERÇEKTEN MILLETI IYICEDE KERIZ YERINE KOYUYORLAR BU HATALIKLI TERÖRIST DESTEKCILERINE BRLEDIYE DEGIL BIR DÜKKAN BILE TESLIM EDILMEZ BUNLARDAN MUHT

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