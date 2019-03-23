Alışıldık haber: İmamoğlu, AK Parti'nin açtığı tramvay hattını yapmayı vadetti CHP, İYİ Parti ve HDP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Google'a verdiği reklamda, İstanbul'a Eminönü-Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak bu tramvay tamamlandı, 3 gün önce de test sürüşü yapıldı.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Google reklamları yoluyla internet sitelerinde şaşırtan bir vaatte bulundu. Açılan tramvayı vadetti Haber7'de yer alan habere göre söz konusu reklamlarda İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını vadediyor. Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı. Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı. Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat Ekrem İmamoğlu'nun yeni vaadi güldürdü!

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