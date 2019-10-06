Alişan'ın görüntüsü sosyal medyada tepkiyle karşılandı

7 aylık oğlu Burak’la yemek masasında çekilen bir videosunu sosyal medyada paylaşamn Ali Şan, büyük tepki gördü. Meyveleri oğlunun ağzına uzatıp sonra kendi yiyen Alişan'ın şaka maksadıyla yayınladığı görüntüler sonrası video yorum yağmuruna tutuldu. Bunun üzerne yorumlarla dalga geçen şarkıcı, 'Oğlumu kandırdım. Yemek vermem gerekiyordu, çok canı çekti yemek vermedim. Güven duygusunu zedeledim. Artık bana güvenmeyecek. Kendimi kınıyorum. Babalık böyle olmaz, bu nasıl babalık' dedikten sonra ekledi: "Allah herkese akıl, fikir ve vicdan versin."