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Medya Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Değerini Bil'
Medya

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Değerini Bil'

Yeniakit Publisher
2023-05-12 17:55:00 - 2023-05-12 18:22:45

Şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına ilişkin yaptığı konuşmayı 'Değerini Bil' notuyla paylaştı.

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını takipçileri ile paylaşarak, 'Değerini Bil' notunu düştü.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz." ifadelerine yer veriyor.

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