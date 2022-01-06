Alişan'a 'Yandaş mısın?' diye sordular! Bakın ne cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığı nedeniyle zaman zaman hedef tahtasına yerleştirilen isimlerden biri de Alişan.

Ünlü sanatçı, muhalif kitle tarafından sık sık sosyal medya üzerinden linç ediliyor.

Süper FM'de Duygu Atakan'ın konuğu olan Alişan, "Yandaş mısın?" sorusuna cevap verdi.

AK Parti'nin konserlerinde en az yer alan isimlerden biri olduğunu ifade eden Alişan, müzikte torpil olmayacağını söyledi.

"Bu düşünceyi değiştiremem"

Alişan, şu açıklamaları yaptı:

"Ben 1998 yılından beri müzikten paramı kazanmaya başladım. Konserler, televizyon programları, diziler, albümler yaptım. Bu ayrışma 6-7 senedir var... Biz 2000'lerde sabah başka partinin konserine akşam farklı bir partinin konserine giderdik. İnsanlar daha geniş bakıyorlardı. Maalesef bu sosyal medyadan dolayı böyle oluyor... Herkesin canı sağ olsun ben sanatçıyım. Bu düşünceyi ben değiştiremem.

"AK Parti’ nin konserine en az ben gitmişimdir"

Ben sesimle para kazandım. AK Parti’ nin konserine en az ben gitmişimdir. Ben yıllardır tüm kanallarda program yaptım. Müzikte torpil olamaz. Belki şöhret olabilirsin ama para kazanamazsın. Arz talep meselesidir. Maddi gücünle bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz."