Alişan eşi kim? Alişan kiminle evli?

Alişan ve Buse Vural çiftinin bir yaşında Elif adında bir kızı var. Geçtiğimiz günlerde bir yaşına giren kızlarının doğum günü sevinci yaşayan Alişan, Buse çifti hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Alişan ve Buse Varol’un boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edildi.

Alişan, Buse Varol’dan boşacak mı?

Alişan, söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." dedi.

Alişan kimdir?

Asıl adı Serkan Burak Tektaş, 19 Haziran1976 tarihinde Kasımpaşa, İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Ailesi aslen Bingöl’ün Kiği ilçesinden olan Alişan, daha çok küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri çekti. Okuduğu türkülerle okul yıllarında da öğretmenleri arasında ilgi odağı oldu. Aslında pilot olmak isteyen Alişan girdiği üniversite sınavlarında başarılı olamadı. 21 yaşındayken Prestij Müzik'le çalışmaya başlayan Alişan’ın, Sana Birşey Olmasın (1997) adlı kaseti yayımlandı. Alişan bundan önce de liseye başladığında babasının da maddi desteğiyle bir kaset çıkarmıştı. Prestij Müzik’in üç ortağından biri olan Hilmi Topaloğlu, aile dostlarıydı. Kasedin çıkışında diğer ortaklar Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir de katkıda bulundu. Alişan, albümden çıkarttığı 'Kralı Gelse' adlı parçayla tanındı. Alişan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na girdi.

1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz’ın yazdığı ve Kayra Şenocak, Erkan Petekkaya, Yeşim Biber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz’in de oynadığı dizide, ‘Tahir’ rolünü canlandıran Alişan, geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi.

Erol Köse ile çalışmaya başlayan ve 1999 yılında 'Var Ya' adlı ikinci kasedini çıkartan Alişan, dizi oyunculuğuna da devam etti. Aynı sene 'Kurt Kapanı' (Falçata Kemal rolünde) adlı dizide Kenan Kalav ve Pınar Altuğ’la birlikte rol aldı. 2001’de ise 'Aşkına Eşkıya' adlı dizide başrol oynadı. Berşan rolündeki Alişan’a Arzu Yanardağ, Erkan Petekkaya ve Hande Kazanova eşlik etti.

Alişan 2002’de ise Sait Faik Abasıyanık’ın eserinden uyarlanan ve başrollerinde Sibel Can, Müjdat Gezen ile Bulut Aras’ın da olduğu, 'Papatya ile Karabiber'isimli Ümit Efekan filminde oynadı. Karabiber adlı klarnetçi karayağız bir genci canlandırdığı film, Eylül 2004 tarihinde vizyona girdi.

Alişan, 7 Ocak 2007 ‘de ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Erbil’in evinde yapılan törende çiftin yüzüklerini yapımcı İlker İnanoğlu taktı. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine de rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.

30 Haziran 2017 tarihinde, Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, 40 Konak Tarabya Evleri'nde düzenlenen törenle nişanlandı. 2017 yılının Kasım ayında evleneceklerini duyurdu. Fakat 2017 Eylül ayı başlarında ayrıldılar.

6 Nisan 2018 tarihinde Alişan oyuncu Buse Varol ile Swiss Otel'de evlendi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Alişan albümleri

1991 - Derdo - Elazığ'ın Güzelleri

1997 - Sana Bir Şey Olmasın

1998 - Türkülerimiz (Kara Çadır)

1998 - Deli Misin Ne

1999 - Var Ya

2000 - Kara Çadır

2002 - Söz Mü?

2003 - Keje

2004 - Kalbim Ellerinde

2005 - Olay Bitmiştir

2007 - Senfonik Çağdaş İlahiler

2007 - Ve Kimselere Güvenmiyorum

2008 - Sevgilerimle

2011 - 10

2013 - Seni Biraz Fazla Sevdim

2014 - Aşık Oldum

2014 - Kralı Gelse

2014 - İhtiyacı Var

2014 - Alişan

2016 - Derdo

2016 - Ölümsüz Aşklar

2017 - Uslu Dururum

2017 - Zor Sensiz

Alişan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2015 - Azazil 2: Büyü (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 - 2012 - İbret-i Ailem (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 - Mert İle Gert (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 - Goncakaranfil (Karanfil Kemal) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Ferhat) (TV Dizisi)

2002 - Papatya ile Karabiber (Karabiber) (Sinema Filmi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Berşan) (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Falçata Kemal) (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam (Taksici) (TV Dizisi)

1998 - 1999 - Aynalı Tahir (Aynalı Tahir ) (TV Dizisi)