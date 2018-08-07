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Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı

Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun penaltısı kurtararak dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:17
Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı

İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti. 

İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dâhil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:17
  1. Alireza Beiranvand
  2. transfer
  3. dünya kupası
  4. beşiktaş
  5. süper lig

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