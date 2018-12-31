Alıp yesek bir dert yemesek başka dert

Palm yağı, Türkçe etikette “Hurma yağı”, İngilizce “Palm oil” olarak ürünlerin üzerinde olduğunda, bizim saf halkımızı Kudüs hurmasının yağı diye kandıranlar bile var. Oysa bu hurma ağacının meyvesi değil, palmiye ağacının yenmeyen tohumu. Bu iki bitkinin Latinceleri bile farklı, bu sebeple üzerlerine konulan etiket tüketiciyi aldatmış oluyor.

200 derece diye bir sınır, altı önemsiz, üstü kanserojen!

Palm yağı, bitkinin kendisindeyken zararlı değil ancak bitkiden yağ olarak bizim kullanımımıza sunulması sırasında oksidasyon (oksijenle teması) olduğu için insan vücuduna zararlı hale geliyor; aynı trans yağlar gibi.

Trans yağlarda, hidrojenle yağın molekülü tamamen doldurulduğu için (Hidrojenize edilmesi) vücutta bağlanıp atılabilecek molekül hali olmadığından damarlarda ve vücudumuzun muhtelif yerlerinde birikiyor.

İnsan vücudundan atılamayan sivilce, basen ve göbek yağları, damarlarda biriken yağlar gibi kalıyor.

2016 yılında Avrupa Gıda Standartları Ajansı (EFA) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, 200 derece üzerinde ısıtılan palmiye yağı diğer yağlara oranla daha tehlikeli!

Öte yandan bazı araştırmacılar, yüksek doymuş yağ oranı dolayısıyla kolesterol seviyesini arttırarak, kalp krizi ve felç riskini arttırdığını belirtiyor. Isıtılmış palmiye yağının kan basıncını yükselttiği ve yüksek tansiyona sebep olduğu da ifade ediliyor.

Biz kullanmıyoruz diyenler de var

Dünya Sağlık Örgütü’nün de aralarında olduğu sağlık otoriteleri de bu riske dikkat çekmiş fakat kullanımıyla ilgili bir kısıtlama getirmemişti. İtalya’da palmiye yağı konusunda artan baskıların ardından Coop ve Barilla gibi markalar ürünlerinden palmiye yağını çıkardı.

Ancak Nutella üreticisi Ferrero şirketi ise rafine etme işlemini 200 derecenin altında yaptığını savunuyor ve lezzetinin değişeceği gerekçesiyle ürününde palmiye yağı kullanmaya devam ediyor. Bu şirket bizden aldığı fındıkla ürün yapıyor.

Zaten sorun yüksek sıcaklık işlemleri sonucu palm yağlarında oluşan GE, 3-MCPD, 2-MCPD maddeler. Nutella gibi diğer üreticiler de o 200 derecenin altında işlem görmüş palm yağı kullandığını ileri sürüyor.

Sanayicinin bol parası var. Hemen reklama başlayıp tüketiciyi kazanmayı başarıyor. Hem Türkiye hem de dünyada gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiş..

Palm yağı bu anlamda Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak çikolatalar, kekler, bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklı ürün grubunda ülkemizde de kullanılmakta..

Türkiye’de palm yağı tüketimi yaygın ve her geçen gün daha da arıyor. Yıllık tüketimin 950 bin tonu sıvı yağ, ortalama 550 bin tonu margarin ve 200 bin tonu yem, boya ve sabun sanayi ihtiyacı olmak üzere toplam ortalama 1.7 milyon ton tüketildiği tahmin diliyor.

İşte palm yağı kullanılan ürünler

-Kadınların ruju,

-Pizza hamuru,

-Hızlı yemek erişteleri,

-Şampuan, vücut losyonları,

-Deodorantlar,

-Dondurma,

-Deterjan,

-Margarin,

-Çikolata,

-Kurabiye, kek, bisküvi,

-Bebek mamaları,

-Sabun,

-Paketlenmiş ekmekler,

-Dondurulmuş gıdalar, yani yok, yok!

Ormanlar yok ediliyor

Son 25 yılda üretimi arttırabilmek için palmiye yağı şirketleriyağmur ormanlarında ciddi kıyımlar yaparak, araziye palmiye yağı üretmeye yönelik ekimler yaptılar. Kısaca milyonlarca hektarlık alan palmiye yağı üretimi için yok edildi. 1990’dan bu yana sadece Endonezya’da 31 milyon hektarlık yağmur ormanı alanı yok edildi.. Bir başka deyişle Almanya’nın yüzölçümü kadar yağmur ormanı yok edildi. Endonezya ve Malezya’dan yılda yarım milyar dolarlık palmiye yağı ithalatı yapan Türkiye gıda endüstrisi de, bu kabul edilemez çevre suçuna ne yazık ki ortak oluyor. Öte yandan ayçiçek yağı üreticilerimiz de ürünlerini gıda üretici firmalara satamadıkları için öfkeli. Ayçiçek tarımımız palm yağı yüzünden tehdit altında.