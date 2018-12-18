Alınganlık cildi bozuyor

Bu kişilerde reflü, gastrit gibi mide yemek borusu sorunlarıyla karşılaşma ihtimali de artıyor. Bu tür ruhsal yapılanmalar çoğu zaman asabî kolit ya da "mutsuz/huysuz bağırsak sendromu" olarak bilinen ve gaz, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık ve ishal ataklarıyla karakterli olan bir klinik tabloya yol açıyor. Özetle alınganlık sağlığa iyi gelmiyor.

Alınganlık aile içinde zaman zaman sıkıntılı bir duruma da dönüşebilir. Can sıkıcı ve zarar verici olabiliyor. Eşlerden birinin gereksiz yere alınganlıkları ilişkiyi yaralayabiliyor. Çünkü, alınganlık, şüphecilik ve özgüven eksikliği gibi tehlikeleri de barındırıyor.

Kendine güvensiz insanların yaşadıkları en yoğun duygusal hal alınganlık. Hemen hemen herkesin tavırlarına kendilerine dönük bir anlam vermek bu insanlara özgü bir tavırdır. Bunları ne olursa olsun ikna etmek mümkün değildir.

Bir başka alınganı değiştiremezsiniz ama ciddi bir gayretle, iradenizi kullanarak kendi alınganlığınızla başa çıkma becerisini kazanabilirsiniz..