Alında bu işaretler varsa... Hastalık riskini öğrenebilirsiniz

Gerçekten kolesterol veya hipertansiyon belirtilerini anlamak zor ancak alnınızdaki basit bir işaret, bu sessiz öldürücü hastalıkların bir göstergesi olabilir. İşte araştırmalarda ortaya çıkan ve kalp alarmı veren alın işareti…

Yüzdeki bazı belirtiler aslında öldürücü hastalıkların ipucu. Geçmişten günümüze milyonlarca insanın ölümüne neden olan kalp hastalığının belirtilerini anlamak zor. Çoğu zaman, kalp hastalığına yüksek tansiyon neden olur ve genellikle semptom eksikliği nedeniyle sessiz katil olarak bilinir. Fakat bazı araştırmalara göre alındaki işaretler kalp hakkında ipucu veriyor.

Mirror'da yer alan habere göre son araştırmalar, alın kırışıklıklarının kalp hastalığı riskinizin bir işareti olabileceğini ortaya koydu.

Nasıl ortaya çıkarıyor?

Araştırmalara göre alnınızda ne kadar çok kırışıklık varsa, kalp hastalığından ölme olasılığınızın o kadar yüksek.

Fransa'daki Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse'da doktor ve araştırmacı olan Yolanda Esquirol tarafından yürütülen çalışma, alın kırışıklıkları ile kalp hastalığı riski arasında bir bağlantı olabileceğini gösterdi.

Araştırmaya katılanlara, alınlarındaki kırışıklıkların derinliğine bağlı olarak, kırışık olmaması için sıfırdan, çok derin kırışıklık için üçe kadar değişen puanlar verildi.

Yaşları 32 ile 62 arasında değişen katılımcılar 20 yıl boyunca takip edildi. Araştırmaya katılan 3.200 yetişkinden 233'ü bu süre içinde vefat etti.