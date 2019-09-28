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‘Alınacak küçük önlemler büyük tehditten kurtarır’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını belirtti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
‘Alınacak küçük önlemler büyük tehditten kurtarır’

Katıldığı bir televizyon programında önceki gün İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını belirtti. Bakan Dönmez, “Depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğal gazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi tahliye etmeden evvel muhakkak doğal gaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Silivri merkezli orta şiddetteki depremde enerji altyapılarında herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Dönmez, özellikle Boğaziçi elektrik dağıtım bölgesinde, depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki 22 trafo merkezinde kesintilerin söz konusu olduğunu belirtti. Dönmez, “Bunlar da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklıydı. Zaten saat 18.00 itibarıyla da bütün şebeke kontrolleri yapıldı. Bir sorun olmadığı anlaşıldığından dolayı da elektrikler tekrar verilmiş oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
  1. İstanbul
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. deprem hazırlığı
  4. deprem tedbiri
  5. depreme hazırlık
  6. Boğaziçi elektrik dağıtım bölgesi

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