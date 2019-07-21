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Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

- Gaziantep ekibi, Rumen savunma oyuncusuyla 2 yıllığına anlaştı

21 Temmuz 2019 Pazar 17:59
Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca'yı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreninde Rumen savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandı.

Son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:59
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