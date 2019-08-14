0553 313 94 23

Alın teri karşılığını bulacak

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde mutlu son... Kamu işçilerine bayramın ikinci günü müjdeli haber geldi. İşçilerin mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme üzerinde mutabakata varılması, olumlu yankı uyandırdı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
Alın teri karşılığını bulacak

 Buğra Kardan 

Tüm işçilere 2019 için yüzde 8+4, 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam uygulanması; ücreti 3 bin 500 liranın altında olanlara 150 lira iyileştirme yapılması memnuniyetle karşılandı.

Zorlu süreci değerlendiren sosyal güvenlik uzmanları, “Krize, eyleme, greve mahal vermeden sağlanan uzlaşma sayesinde işçiler alın terinin karşılığını alacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşması yüzleri güldürdü. 8 Temmuz’da başlayan, zaman zaman gerginliklere sahne olan müzakere sürecinin mutabakatla sonuçlanması 200 bin kamu işçisini mutlu etti.

Müjdeler üst üste

Çetin geçen sürecin akabinde ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme yapılacağı açıklandı. Tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam; 2020’nin birinci ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında artış uygulanacağı duyuruldu.

Kamu işçilerinin ve ailelerinin yüreklerine su serpen kararları Yeni Akit’e yorumlayan sosyal güvenlik müşavirleri, hükümet ile sendikaların ortak noktada buluşmalarının toplumsal barışa katkı yaptığı görüşünde birleşiyor. Aynı müşavirler, “Görüşmelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması; her bir işçinin alın terinin karşılığını alacak olması sevindirici ve ilerisi için umut vericidir” ifadelerini kullanıyor.

Zam oranları tatmin edici

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar ise yılın ilk ve ikinci 6 ayı için tatmin edici zam oranlarının açıklandığını belirtti. Özdamar, “Merkez Bankası’nın 2020 enflasyon tahminleri dikkate alınırsa önümüzdeki sene için belirlenen ücret artış oranları da fena değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin işçilere iyi bir teklif sunduğuna işaret eden Özdamar, şunları söyledi:

Taraflar anlaşamasa hakem heyeti devreye girecekti. Heyet de bu zam oranlarının uygulanmasını talep edecekti. Çünkü heyet karar alırken enflasyon verilerini ve beklentilerini göz önünde bulunduruyor. Yani zam oranları ekonominin dinamiklerine, realiteye uygundur. Nihayetinde 2019’da yüzde 8+4 zam ve yüzde 5 iyileştirmeye gidiliyor ki bu da yüzde 17 ücret artışına tekabül ediyor. Hiç de kötü bir öneri değil.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
  1. enflasyon
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay
  4. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  5. Yeni Akit
  6. İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor
    1. Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor
    2. Hersek Lagünü'nün "engelsiz kuş gözlem..
    3. Artvin'de kamyonet şarampole..
    4. Bingöl’de 1 ayda 175 kişi istihdam..
    5. Terör örgütü PKK'nın saldırısında..
    6. Temiz su çalışmalarına uluslararası su..
    7. Fiyatta değişiklik olmayacak
    8. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    9. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    10. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    11. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    12. Fındık harmana indi
    13. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    14. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    15. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    16. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    17. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    18. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    19. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    20. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    21. Samsun’a yabancı ilgisi
    22. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    23. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    24. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    25. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    26. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    27. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    28. Marmara'daki gemi kazası
    29. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    30. Konya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi