Alın teri karşılığını bulacak

Buğra Kardan

Tüm işçilere 2019 için yüzde 8+4, 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam uygulanması; ücreti 3 bin 500 liranın altında olanlara 150 lira iyileştirme yapılması memnuniyetle karşılandı.

Zorlu süreci değerlendiren sosyal güvenlik uzmanları, “Krize, eyleme, greve mahal vermeden sağlanan uzlaşma sayesinde işçiler alın terinin karşılığını alacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşması yüzleri güldürdü. 8 Temmuz’da başlayan, zaman zaman gerginliklere sahne olan müzakere sürecinin mutabakatla sonuçlanması 200 bin kamu işçisini mutlu etti.

Müjdeler üst üste

Çetin geçen sürecin akabinde ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme yapılacağı açıklandı. Tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam; 2020’nin birinci ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında artış uygulanacağı duyuruldu.

Kamu işçilerinin ve ailelerinin yüreklerine su serpen kararları Yeni Akit’e yorumlayan sosyal güvenlik müşavirleri, hükümet ile sendikaların ortak noktada buluşmalarının toplumsal barışa katkı yaptığı görüşünde birleşiyor. Aynı müşavirler, “Görüşmelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması; her bir işçinin alın terinin karşılığını alacak olması sevindirici ve ilerisi için umut vericidir” ifadelerini kullanıyor.

Zam oranları tatmin edici

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar ise yılın ilk ve ikinci 6 ayı için tatmin edici zam oranlarının açıklandığını belirtti. Özdamar, “Merkez Bankası’nın 2020 enflasyon tahminleri dikkate alınırsa önümüzdeki sene için belirlenen ücret artış oranları da fena değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin işçilere iyi bir teklif sunduğuna işaret eden Özdamar, şunları söyledi:

“Taraflar anlaşamasa hakem heyeti devreye girecekti. Heyet de bu zam oranlarının uygulanmasını talep edecekti. Çünkü heyet karar alırken enflasyon verilerini ve beklentilerini göz önünde bulunduruyor. Yani zam oranları ekonominin dinamiklerine, realiteye uygundur. Nihayetinde 2019’da yüzde 8+4 zam ve yüzde 5 iyileştirmeye gidiliyor ki bu da yüzde 17 ücret artışına tekabül ediyor. Hiç de kötü bir öneri değil.”