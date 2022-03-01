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Dünya Alın size süper güç! Çin tahliyelere günler sonra başladı
Dünya

Alın size süper güç! Çin tahliyelere günler sonra başladı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününde Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye operasyonunu başlatırken, “Süper güç” iddiasındaki Çin, ancak bugün tahliye çalışmalarının başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:43:00 -
Alın size süper güç! Çin tahliyelere günler sonra başladı

  Yeniakit  Ankara  

Çin’in Kiev Büyükelçiliği, dün itibarıyla Ukrayna’daki Çin vatandaşlarının tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. İlk etapta tahliye edilen 400 Çinli öğrencinin bir kısmı Moldova’ya götürüldü. Bunun dışında 200 Çinli öğrenci Kiev’den çıkarıldı. Bine yakın Çin vatandaşı bugün Polonya ve Slovenya’ya götürülecek. Bunun yanı sıra Ukrayna’da Kiev ve Harkov kentlerinden ülkenin batı kentlerine ve komşu ülkelere giden özel tren hatları açıldı. Ukrayna’da yaşanan yabancılar, pasaportlarını göstererek trenlerle seyahat edebilecek.

Tüm sivillerin insani ihtiyaçlarının garanti altına alınması gerekir

Öte yandan Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, özellikle büyük çaplı insani krizleri önlemek için yabancı vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm sivillerin can ve mal güvenliğinin ve insani ihtiyaçların garanti altına alınması gerektiğini söyledi. BM Genel Sekreteri’nin insani yardımın koordinasyonu konusunda aktif rol oynamasını desteklediklerini dile getiren Zhang Jun, BM ve uluslararası toplum tarafından sağlanan insani yardımların BMGK 46/182 sayılı kararında belirtilen insanlık, tarafsızlık ve adalet ilkelerine uyması ve siyasallaşmayı önlemesi gerektiğini ifade etti.

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