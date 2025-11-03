  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor
Dünya

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Türkiye'nin hayrına bir icraatta ve vaatte bulunmayan muhaliflerin sürekli cıyakladığı parlamenter sistem, Fransa'da hükümet krizine neden olmaya devam ediyor. Fransa'da sosyalistler "bütçeyle ilgili taleplerinin karşılanmaması halinde hükümetten desteği çekme" tehdidinde bulundu.

Fransa’da 16 Ekim’deki güven oylamasında Başbakan Sebastien Lecornu hükümetini destekleyen sosyalistler, bütçe tasarısına ilişkin taleplerinin karşılanmaması halinde desteklerini çekeceklerinin sinyalini verdi.

Kamu borçlarıyla mücadele eden ve bütçe görüşmelerinin hükümet krizlerine yol açtığı Fransa’da Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, France Inter’e yaptığı açıklamada, partisinin taleplerinin kabul edilmemesi halinde hükümetin 2026 bütçe tasarısına “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Faure, partisinin bütçe tasarısına ilişkin zengin kesimin daha çok vergilendirilmesini öngören “Zucman vergisi” teklifinin hükümet tarafından reddedilmesi halinde bunun bir “casus belli (savaş nedeni)” olacağını dile getirerek, “Eğer taleplerimiz karşılanmazsa öncelikle bu bütçe tasarısına karşı oy kullanacağız. Biz, "Hayır” dersek bu bütçe geçmez. Hikaye bitmedi.” ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik bütçesindeki açık, 2023’e kıyasla iki katına çıktı

Fransa’da kamu maliyesini kontrol etmekten sorumlu Sayıştayın raporunda ülkenin sosyal güvenlik bütçesindeki açığın bu yıl itibarıyla 23 milyar avroya çıkacağı tahmin edilirken geçen yıla kıyasla 7,7 milyar avro daha yüksek olduğu bildirildi.

Bu açığın 2023’e göre iki katına çıktığı kaydedilen raporda, ekonomik ya da finansal kriz dönemi olmamasına rağmen sosyal finans politikalarının kontrolünün kaybedildiği ifade edildi.

Sosyalistler, hükümete destek vermekle suçlanıyor

Hükümet, 16 Ekim’de yapılan güven yoklamasından sağ çıkarken Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) içinde de hükümete destek konusunda bölünmeler yaşanmıştı.

Merkez solcu PS, hükümete karşı gensoru önergesine destek vermezken başta aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) dahil ittifakın diğer partileri, hükümetin düşürülmesinden yana pozisyon almıştı.

Hükümetin 16 Ekim’deki güven testi, 2024 erken genel seçimlerinde aşırı sağ “tehlikesine” karşı ilk kez bir ittifak kurabilen solcu partiler arasında ciddi fikir ayrılığı olarak değerlendirilmişti.

NFP ittifakının en büyük partisi LFI’nin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, PS’yi “ittifak değiştirerek Lecornu hükümetini desteklemekle” suçlamıştı.

PS'nin hükümeti destekleme kararı, Lecornu'nun solcu partilerin daha önce birçok kez iptal edilmesi çağrısında bulunduğu emeklilik reformunu askıya alacağını duyurmasının ardından gelmişti.

Bütçe anlaşmazlıkları, Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı

Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: "2026’da Ukrayna’ya konuşlanmaya hazırız"
Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: "2026’da Ukrayna’ya konuşlanmaya hazırız"

Dünya

Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: "2026’da Ukrayna’ya konuşlanmaya hazırız"

İlber Ortaylı Fransa’daki soygunu yorumladı: İmparatorlarının namusunu koruyamadılar… Adamın iç çamaşırını bile çaldılar
İlber Ortaylı Fransa’daki soygunu yorumladı: İmparatorlarının namusunu koruyamadılar… Adamın iç çamaşırını bile çaldılar

Gündem

İlber Ortaylı Fransa’daki soygunu yorumladı: İmparatorlarının namusunu koruyamadılar… Adamın iç çamaşırını bile çaldılar

Fransa envanterini güçlendiriyor! M51.3 nükleer balistik füze hizmete girdi
Fransa envanterini güçlendiriyor! M51.3 nükleer balistik füze hizmete girdi

Gündem

Fransa envanterini güçlendiriyor! M51.3 nükleer balistik füze hizmete girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!
Aktüel

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi, adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor. Solcularla iş tutarsanız böyle rezil olursunuz işte... ..
Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması
Ekonomi

Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması

Irak'ta önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23