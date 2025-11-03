Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Fransa’da 16 Ekim’deki güven oylamasında Başbakan Sebastien Lecornu hükümetini destekleyen sosyalistler, bütçe tasarısına ilişkin taleplerinin karşılanmaması halinde desteklerini çekeceklerinin sinyalini verdi.

Kamu borçlarıyla mücadele eden ve bütçe görüşmelerinin hükümet krizlerine yol açtığı Fransa’da Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, France Inter’e yaptığı açıklamada, partisinin taleplerinin kabul edilmemesi halinde hükümetin 2026 bütçe tasarısına “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Faure, partisinin bütçe tasarısına ilişkin zengin kesimin daha çok vergilendirilmesini öngören “Zucman vergisi” teklifinin hükümet tarafından reddedilmesi halinde bunun bir “casus belli (savaş nedeni)” olacağını dile getirerek, “Eğer taleplerimiz karşılanmazsa öncelikle bu bütçe tasarısına karşı oy kullanacağız. Biz, "Hayır” dersek bu bütçe geçmez. Hikaye bitmedi.” ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik bütçesindeki açık, 2023’e kıyasla iki katına çıktı

Fransa’da kamu maliyesini kontrol etmekten sorumlu Sayıştayın raporunda ülkenin sosyal güvenlik bütçesindeki açığın bu yıl itibarıyla 23 milyar avroya çıkacağı tahmin edilirken geçen yıla kıyasla 7,7 milyar avro daha yüksek olduğu bildirildi.

Bu açığın 2023’e göre iki katına çıktığı kaydedilen raporda, ekonomik ya da finansal kriz dönemi olmamasına rağmen sosyal finans politikalarının kontrolünün kaybedildiği ifade edildi.

Sosyalistler, hükümete destek vermekle suçlanıyor

Hükümet, 16 Ekim’de yapılan güven yoklamasından sağ çıkarken Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) içinde de hükümete destek konusunda bölünmeler yaşanmıştı.

Merkez solcu PS, hükümete karşı gensoru önergesine destek vermezken başta aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) dahil ittifakın diğer partileri, hükümetin düşürülmesinden yana pozisyon almıştı.

Hükümetin 16 Ekim’deki güven testi, 2024 erken genel seçimlerinde aşırı sağ “tehlikesine” karşı ilk kez bir ittifak kurabilen solcu partiler arasında ciddi fikir ayrılığı olarak değerlendirilmişti.

NFP ittifakının en büyük partisi LFI’nin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, PS’yi “ittifak değiştirerek Lecornu hükümetini desteklemekle” suçlamıştı.

PS'nin hükümeti destekleme kararı, Lecornu'nun solcu partilerin daha önce birçok kez iptal edilmesi çağrısında bulunduğu emeklilik reformunu askıya alacağını duyurmasının ardından gelmişti.

Bütçe anlaşmazlıkları, Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.