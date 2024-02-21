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Kültür - Sanat Alın size İslam düşmanı Yeşilçam! Filmlerin parası Ermeni Genelev baronlarından geliyormuş!
Kültür - Sanat

Alın size İslam düşmanı Yeşilçam! Filmlerin parası Ermeni Genelev baronlarından geliyormuş!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 10:41:00 - 2024-02-21 10:41:59

Yeşilçam adlı ucube ve islam, Osmanlı, Türk, Arap düşmanı film cemiyetinin nasıl bi bataklık olduğu Oda Tv'nin belgeselinde ifşa oldu. Ermeni ve Genelev işletmecisi Manukyan ailesinin Yeşilçam adlı vatan haini cemiyeti nasıl fonladığı ortaya çıktı.

Yeşilçam adlı ucube ve islam, Osmanlı, Türk, Arap düşmanı film cemiyetinin nasıl bi bataklık olduğu Oda Tv'nin belgeselinde ifşa oldu. Ermeni ve Genelev işletmecisi Manukyan ailesinin Yeşilçam adlı vatan haini cemiyeti nasıl fonladığı ortaya çıktı.

Sanat yorumcusu Mehmet önder 'Yeşilçam sinemasının sermayesinin büyük oranda genelevlerden geldiğini kimse bilmiyor, bu sinemanın gayrimüslimler tarafından kurulduğunu ve yönetildiğini de. Benim “Türk sineması” demeyi reddettiğim bu sinemanın neden milli ve manevi değerlere savaş açtığını umarım herkes anlar.' diyerek oda tv'nin belgeselinden ilgili bölümü paylaştı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Tekmili birden tüm şerefsizlikler var adamda ama sayin yorumcu adamı Kahraman diye tanıtıyor.

hesap

AKİT TAMAM KABUL ETTİK DİŞİ KAVATLARIN YANİ KAFİR ZENGİNLERİN İŞİ BU YA O ZENGİN MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ KARUNLAR NE YAPIYOR PARALARIYLA HERKES DİNİNE VE AMACINA HİZMET EDER YA O PİSLİK GODOMAN AMAÇSIZ ALLAHI KANDIRARAK CENNETE GİRECEKLERİNİ SANA ZENGİNLER KİME HİZMET EDİYORLAR
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