  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alın size eşitlik! Eski eşi, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek
Gündem

Alın size eşitlik! Eski eşi, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Yeniakit Publisher
2024-06-06 10:56:00 -
Alın size eşitlik! Eski eşi, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Türkiye'deki nafaka kanununa dair emsal niteliğinde bir karar verildi. Reha Muhtar, çocuklarının annesi oyuncu Uğur Deniz'e karşı velayet davasını kazanırken mahkeme, Deniz Uğur'un velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları için nafaka ödemesine karar verdi.

Ünlü isimler arasındaki velayet savaşları sık sık haberlere konu oluyor. Bu kez ise emsal oluşturacak bir dava sonuçlandı.

Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandıktan sonra aralarında velayet savaşı başladı. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı.

Mahkeme, kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi. Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin savunmalarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Bu kararın emsal oluşturacağı belirtilirken, karar bir anda gündem oldu.

Süresiz nafakayla ilgili dikkat çeken karar
Süresiz nafakayla ilgili dikkat çeken karar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süresiz nafakayla ilgili dikkat çeken karar

Mahkemeden sıradışı 'nafaka' kararı
Mahkemeden sıradışı 'nafaka' kararı

Gündem

Mahkemeden sıradışı 'nafaka' kararı

Süresiz nafaka zulmüne darbe! Mahkemeden emsal karar!
Süresiz nafaka zulmüne darbe! Mahkemeden emsal karar!

Gündem

Süresiz nafaka zulmüne darbe! Mahkemeden emsal karar!

Süresiz nafaka zulmü artık bitsin
Süresiz nafaka zulmü artık bitsin

Gündem

Süresiz nafaka zulmü artık bitsin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23