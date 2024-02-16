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Gündem Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret
Gündem

Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret

Yeniakit Publisher
2024-02-16 15:13:00 -

Sözcü'de yazan Murat Muratoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum üzerinden tüm Türk halkını hedef aldı.

Halka tepeden bakan jakoben CHP zihniyeti 31 mart öncesi yeniden kendini gösteriyor. CHP'nin fonladığı Sözcü TV’de Cumhur İttifakının İstanbul adayı Murat Kurum'u karalamak için milletin iradesine dil uzatıldı.

"Liyakat çölünde yaşıyoruz. Murat Kurum'un da kazanma ihtimali konuşuluyor" diyen Sözcü gazetesinin ekonomi yazarı Murat Muratoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Murat Kurum AKP'nin en iyi adayı olarak ki hekes en iyi adayını gösterir parti olarak, İstanbul'a aday gösteriliyor. Böyle bir liyakat çölünde yaşıyoruz. Murat Kurum'un da kazanma ihtimali konuşuluyor. Bunu da vatandaşımızın ayrı bir sağduyusu diye düşünüyorum. Yıllarca 'Kadim Türk insanı' falan... değiliz yani. Maalesef herkes kendi suratına aynayı tutsun. 'Türk insanı bunu sandıkta sorar' Türk insanı hiçbir şeyi sandıkta falan soramaz. Türk insanın maaaşına bir hafta önce zam yap 5 bin lira yatır koşarak sana oy atar. neden yıllardır birbirimiz kandırıyoruz."

İyi polis kötü polis oynayan CHP'liler, kendi aralarında muhalefet ederek kirli zihniyetlerini biraz olsun gizlemeye kalkıştı. Muratoğlu'nun skandal sözleri sonrası moderatör Ebru Baki "Ne alakası var? Muhalef daha iyisini yapsın vatandaş ona da verir oy" dedi.

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