Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

PKK terör örgütünün yayın organı Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberde, Buldan'ın, bebek katili terörist elebaşısına ilişkin konuşması yayınlandı.

Sözlerine katil Öcalan için 'sayın' diyerek başlayan Buldan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Öcalan’dan haber alınamıyor, aile ve avukat görüşleri yaptırılmıyor. Bu ülkenin kendi çıkarmış olduğu mevcut yasalara uymadığı bir dönem. Kürt halkının en hassas noktalarından olan Sayın Öcalan’a yönelik bu tecridi uygulamanın elbette ki birçok sebebi var. Sayın Öcalan’ın aile görüş hakkının, kısıtlandığı, uygulanmadığı ve AKP’nin bu konuda suç işlediği bir dönemdeyiz.